Голова "Нафтогазу" вважає за необхідне створити інформаційну базу вразливих споживачів газу

При цьому Коболєв наголосив, що на сьогодні основною перешкодою для надання громадянам субсидій у грошовій формі є відсутність інформації

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає за необхідне створити в країні єдину інформаційну базу вразливих споживачів, яка міститиме повну інформацію про їхні доходи, обсяги та вартість споживаного природного газу.

"Наша ідеологія, яку ми просуваємо вже протягом шести років, полягає у такому: якщо є вразливий споживач, дайте йому гроші. Так роблять у всіх розвинених країнах. Ми вважаємо критично важливим створити інформаційну базу, яка дасть змогу державі всіх уразливих споживачів ідентифікувати, прив'язати їх до конкретного споживання газу і їм допомогти. І це в майбутньому дасть нам змогу уникати проблем із занадто стрімким зростанням ціни", - сказав голова "Нафтогазу" під час дискусії щодо ринку газу на Energy Club у вівторок, пише "Інтерфакс-Україна".

При цьому Коболєв наголосив, що на сьогодні основною перешкодою для надання громадянам субсидій у грошовій формі є відсутність інформації про те, які категорії споживачів є вразливими і чому, які у них обсяги споживання газу та яка його вартість, а також яке у них співвідношення між доходами і вартістю споживаного газу.

"Якби зараз держава вирішила дати цим людям гроші, навіть у тих самих соціальних служб виникло б банальне запитання: а чи можна дати рахунки цих споживачів? А чи можна їх ідентифікувати, щоб ми знали, кому і скільки грошей треба віддати, щоб підтримати цих людей. На жаль, наразі система до цього не готова", ‒ сказав голова НАК.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 18 січня затвердив рішення, яким встановлюється гранична ціна на газ на рівні 6,99 грн за кубометр, яка діятиме до завершення опалювального сезону або до завершення карантину, і вище ніж 6,99 грн за кубометр постачальники газу ціну піднімати не зможуть.

Як наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, ті споживачі, які отримають мінімальну ціну газу, і далі отримуватимуть субсидії в повному розмірі. Наразі середній місячний розмір субсидій у країні становить більше ніж 1,6 тис. грн, субсидії отримують понад 3 млн домогосподарств.

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