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Голова Пентагону оголосив про старт перегляду присутності американских військ у Європі

19 червня 2026, 09:53
Голова Пентагону оголосив про старт перегляду присутності американских військ у Європі
джерело Instagram Pete Hegseth
Країни, які не виконують фінансові зобов'язання НАТО, ризикують залишитися без підтримки США.
Міністр війни США Піт Геґсет оголосив, що упродовж наступних шести місяців Вашингтон проведе перегляд дислокації американських військ на європейському континенті.
 
Про це пише BBC.
 
Очільник Пентагону розкритикував союзників, які запровадили обмеження на військову допомогу Сполученим Штатам під час війни з Іраном. Він пригрозив, що деякі держави провалять перевірку і можуть залишитися без контингенту американських військових.
 
Не називаючи ці країни, Геґсет дорікнув їм за віру в те, що можна й надалі "безкоштовно кататися" (free ride), маючи на увазі недостатні інвестиції в обороноздатність. США зазначають, що частина членів НАТО не продемонстрували чіткого плану підвищення військового бюджету до 5% ВВП, з яких 3,5% мають безпосередньо йти на армію, а ще 1,5% - на стратегічну інфраструктуру. 
Пентагонвійна в Україніросія окупанти

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