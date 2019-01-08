Голова Укрзалізниці Євген Кравцов заборонив купувати вишиванок і рушників на 1,53 млн Укрзалізниця не буде закуповувати вишиванки та рушники на 1,53 мільйона гривень

На все це Кравцов дав один місяць.

Фото: delo.ua

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