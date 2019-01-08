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Голова Укрзалізниці Євген Кравцов заборонив купувати вишиванок і рушників на 1,53 млн

Укрзалізниця не буде закуповувати вишиванки та рушники на 1,53 мільйона гривень
На все це Кравцов дав один місяць.
Голова Укрзалізниці Євген Кравцов заборонив купувати вишиванок і рушників на 1,53 млн Фото: delo.ua

"Рушники і вишиванки купувати не будемо. Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ. І окремо - аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", яка славиться дивними замовленнями", - написав на своїй сторінці у Facebook керівник Укрзалізниці Євген Кравцов, йдеться в "УП".

Нагадаємо, філія "Центр сервісного забезпечення" "Укрзалізниці" за результатами тендеру підписала два контракти на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень.

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