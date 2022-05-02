НОВИНИГолова правління Укрзалізниці Олександр Камишин написав, що з 10 лютого 2022 року буде знято всі обмеження на залізничний транзит до Польщі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Голова УЗ: з 10 лютого знімаємо всі обмеження на залізничний транзит до Польщі
УЗ
Про це він повідомив у своєму телеграмі.
Він нагадав, що наприкінці листопада на території України утворилося суттєве накопичення вагонів у напрямку Польщі.
"Найскладнішим був стик Ізов-Грубешів. При нормі в 1500 вагонів, що знаходяться на мережі УЗ і прямують на цей стик, були дні, коли було і 3200. Польська залізниця на цьому стику приймала близько 8 поїздів на добу, а були дні, коли і менше. А треба було приймати 10", - написав він.
Камишин зазначив, що вірить у можливість суттєвого приросту вантажообігу з Польщею. Тому прискореними темпами продовжуються роботи над електрифікацією ділянки Ковель-Ізов.
"Це дозволить нам суттєво підвищити пропускну спроможність цього напряму з української сторони", - написав глава УЗ.
Нагадуємо:
Польська залізниця PKP очікує негайного скасування "Укрзалізницею" транспортних обмежень на транзит до Польщі залізничним транспортом.
PKP нагадує, що з 30 листопада 2021 року УЗ запровадила заборону на прийняття до перевезення всіх вантажів, що відправляються до Польщі транзитом через Україну.
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05 02 2022 12:49 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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