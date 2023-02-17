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ЗДОРОВ'Я

Голова Європейського бюро ВООЗ вражений стійкістю української системи охорони здоров'я — ЗМІ

17 лютого 2023, 11:36
Голова Європейського бюро ВООЗ вражений стійкістю української системи охорони здоров'я — ЗМІ
Фото: Espresso TV
Система "стійка і все ще працює".

Європейський директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге, під час свого п'ятого візиту до України заявив, що система охорони здоров'я країни не піддалася колапсу, незважаючи на песимістичні прогнози.

Про це повідомляє CNN.

Клюге нагадав про "безліч песимістичних" передбачень минулого року, що система охорони здоров'я в Україні розпадеться, а також про можливість спалахів Covid-19, туберкульозу та ВІЛ/СНІДу. Проте він зазначив, що "усього цього не сталося".

Клюге подякував працівникам охорони здоров'я та міжнародним партнерам за те, що система "стійка і все ще працює". Водночас, він зазначив, що втрати психічного здоров'я від війни є величезними, і міжнародні зусилля "необхідно подвоїти", щоб підтримати навчання лікарів первинної медико-санітарної допомоги на місцевому рівні.

Візит Клюге до України був присвячений постачанню "найбільшої гуманітарної пожертви організації охорони здоров'я в її історії", яка включала 59 автобусів для імунізації та доставки щеплень дітям.

Нагадаємо, що за оцінками ВООЗ, чверть населення України може страждати від розладу психічного здоров’я у зв’язку з російською агресією, яка триває вже рік.

ВООЗ

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