Голова Євроради просуває заявку України на вступ до ЄС, обходячи вето Угорщини

Голова Європейської ради Антоніу Кошта очолив зусилля з просування заявки України на вступ до ЄС, незважаючи на протидію Угорщини, напередодні вирішального саміту в Копенгагені.

За даними п'яти дипломатів і чиновників, Кошта заручається підтримкою столиць ЄС для спрощення процедури прийому нових членів і для подолання глухого кута навколо можливого членства України та Молдови.

Про це пише Politico.

Адже Молдова, яка також є офіційним кандидатом у члени ЄС, пов'язана з Києвом у цьому процесі та не може просуватися вперед, доки зберігається тупикова ситуація.

Ця дипломатична кампанія - спроба обійти прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який використовує право вето своєї країни, щоб гальмувати просування України до членства в ЄС. Адже чинні правила вимагають схвалення всіх 27 країн ЄС на кожному етапі процесу приєднання.

Згідно з пропозицією Кошти, так звані переговорні кластери - ключові юридичні етапи на шляху до членства - можна було б відкривати за згодою кваліфікованої більшості країн ЄС, а не за одностайності. Для закриття кластера все ще була б потрібна підтримка всіх столиць ЄС, однак нижчий поріг для початку переговорів дав би змогу Україні та Молдові розпочати реформи, необхідні для демонстрації прогресу щодо впровадження стандартів ЄС в окремих політичних сферах. Це дало б можливість просувати заявки на членство, навіть якщо одна або дві країни виступають проти, повідомило джерело, знайоме з планом.

За словами дипломатів, Кошта безпосередньо переконує лідерів ЄС під час свого нещодавнього "туру столицями", під час якого він зустрічався з низкою європейських лідерів, а також на двосторонніх переговорах на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Розширення - важливий пріоритет для голови Європейської ради. Він [Кошта] вважає це найважливішою геополітичною інвестицією, яку може зробити ЄС. Саме тому він переконаний, що важливо продовжувати обговорювати шляхи, які дадуть змогу перетворити зусилля України з реформ на конкретні кроки", - сказав один із чиновників на правах анонімності.

Комісар ЄС з питань розширення Марта Кос вирушить в Україну, де завершується процес перевірки законодавства, необхідного для просування заявки.

"Усі кластери було перевірено в рекордні терміни. Україна виконала свої зобов'язання. Україна готова до наступного кроку. Тепер усе залежить від держав-членів, які мають дати зелене світло. Ні Україна, ні Європа не можуть дозволити собі уповільнення реформ в Україні. Зараз момент, щоб прискорити процес", - наголосила Кос.