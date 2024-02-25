Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Головком Олександр Сирський та міністр оборони Умєров відвідали передові позиції на фронті

25 лютого 2024, 12:09
Головком Олександр Сирський та міністр оборони Умєров відвідали передові позиції на фронті
Фото Міністерства оборони України
Ворог здійснює регулярні штурми позицій ЗСУ.

Армія рф регулярно штурмує позиції наших військ. На багатьох напрямках обстановка складна та потребує постійного контролю.

Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач разом із Міністром оборони України Рустемом Умєровим:

  • відвідали передові командні пункти військових частин і підрозділів у районі ведення бойових дій
  • заслухали командувачів угруповань військ щодо ситуації на ділянках їх відповідальності
  • оцінили поточну ситуацію та обговорили необхідні подальші кроки, зокрема, щодо використання потенціалу маневреної та позиційної оборони, а також підсилення окремих ділянок фронту
  • поспілкувалися з командирами бригад та окремих батальйонів щодо стану справ на місцях
  • проаналізували проблеми, які виникають в бригадах. 

"Вкотре я звернув увагу командирів на важливість координації та належної оперативної взаємодії всіх Сил оборони, а також збереження життя наших захисників і захисниць. Задля покращення боєздатності, стійкості та управління підрозділами невідкладно на місці ухвалив декілька рішень", – зазначив Сирський.

Окремо головнокомандувач відзначив командирів бригад і підрозділів, подякував їм за рішучі дії та ініціативу. Попри складну ситуацію, наші воїни мужньо утримують рубежі та позиції. Ворог зазнає нищівних втрат.

фронтвійна в Україніросія окупантиСирськийУмєров.

Останні матеріали

Коротко про успіхи в збитті російських літаків та
Cуспільство
Коротко про успіхи в збитті російських літаків та "обійми" орків в Кринках. Тим часом росіяни брешуть, що вони збили А-50 "дружнім вогнем" – Том Купер
Переклад iPress – 25 лютого 2024, 15:18
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Cуспільство
Ситуація на фронтах. Після Авдіївки росіяни намагаються просуватися, поки ЗСУ бракує боєприпасів – Том Купер
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 16:45
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Політика
Чому Захід втрачає Україну. На що насправді спрямована його стратегія – Politico
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 12:45
Єдиний спосіб
Політика
Єдиний спосіб "вбити" цю війну. Час нарешті серйозно поставитися до української перемоги – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 лютого 2024, 08:11
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Бізнес & Фінанси
росія програє економічну війну. Захід не повинен відступати – The Telegraph
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 16:34
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Політика
США могли б надіслати Україні допомогу вже завтра. Треба тиснути на адміністрацію Байдена – Стівен Бланк
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 12:35
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Політика
Ситуація на фронтах. росіяни атакують і втрачають багато техніки та живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 22 лютого 2024, 06:42
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Cуспільство
Авдіївка: як росіянам вдалося витіснити українців з міста. Якби союзники України вчасно надавали потрібні боєприпаси, цього б не сталося – Дональд Гілл
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 17:13
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється