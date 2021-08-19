Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з "Талібаном" не означає їхнього визнання

Так, я сказав, що ми повинні говорити з "Талібаном". Але встановлення каналів комуніації жодним чином не означає політичного визнання

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель пояснив, що його слова про готовність Євросоюзу говорити з "Талібаном" не означають політичного визнання їхнього режиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Високий представник ЄС сказав на зустрічі комітетів Європарламенту щодо Афганістану.

"Так, я сказав, що ми повинні говорити з "Талібаном". Але встановлення каналів комуніації жодним чином не означає політичного визнання. Ми маємо запропонувати гуманітарну підтримку для Афганістану і сусідніх країн, щоб вони могли краще реагувати на пов’язані виклики - нелегальну міграцію, тероризм, наркоторгівлю", - зазначив Боррель.

Він додав, що вважає нинішню ситуацію в країні катастрофою для Афганістану і для Заходу.

"Це катастрофа для афганського народу, для західних цінностей і довіри до Заходу, для міжнародних відносин", - сказав він.

Боррель розповів, що з близько 400 афганців-співробітників місії ЄС у Кабулі лише 106 людей вже в безпеці у Мадриді, решті досі не вдалося дістатися до аеропорту. Він назвав моральним обов'язком Європи врятувати якомога більше афганців, які співпрацювали із західними місіями.

Раніше головний дипломат ЄС у заяві від імені всіх країн блоку наголосив також, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежатиме від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини, зокрема прав жінок.