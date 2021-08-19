ПОЛІТИКА НОВИНИГоловний дипломат ЄС Жозеп Боррель пояснив, що його слова про готовність Євросоюзу говорити з "Талібаном" не означають політичного визнання їхнього режиму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з "Талібаном" не означає їхнього визнання
Так, я сказав, що ми повинні говорити з "Талібаном". Але встановлення каналів комуніації жодним чином не означає політичного визнання
Фото: Українська правда
Як повідомляє "Європейська правда", про це Високий представник ЄС сказав на зустрічі комітетів Європарламенту щодо Афганістану.
"Так, я сказав, що ми повинні говорити з "Талібаном". Але встановлення каналів комуніації жодним чином не означає політичного визнання. Ми маємо запропонувати гуманітарну підтримку для Афганістану і сусідніх країн, щоб вони могли краще реагувати на пов’язані виклики - нелегальну міграцію, тероризм, наркоторгівлю", - зазначив Боррель.
Він додав, що вважає нинішню ситуацію в країні катастрофою для Афганістану і для Заходу.
"Це катастрофа для афганського народу, для західних цінностей і довіри до Заходу, для міжнародних відносин", - сказав він.
Боррель розповів, що з близько 400 афганців-співробітників місії ЄС у Кабулі лише 106 людей вже в безпеці у Мадриді, решті досі не вдалося дістатися до аеропорту. Він назвав моральним обов'язком Європи врятувати якомога більше афганців, які співпрацювали із західними місіями.
Раніше головний дипломат ЄС у заяві від імені всіх країн блоку наголосив також, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежатиме від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини, зокрема прав жінок.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 08 2021 17:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Байден зустрівся з лідеркою білоруської опозиції Тихановською
- ФОТО Тихановська каже, що приїхала до США для налагодження дипломатичних відносин
- ВІДЕО У Берліні відбулася зустріч Зеленського та Штайнмаєра
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі