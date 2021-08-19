Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з "Талібаном" не означає їхнього визнання

Так, я сказав, що ми повинні говорити з "Талібаном". Але встановлення каналів комуніації жодним чином не означає політичного визнання
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель пояснив, що його слова про готовність Євросоюзу говорити з "Талібаном" не означають політичного визнання їхнього режиму.
Головний дипломат ЄС пояснив, що готовність говорити з "Талібаном" не означає їхнього визнання Фото: Українська правда
Як повідомляє "Європейська правда", про це Високий представник ЄС сказав на зустрічі комітетів Європарламенту щодо Афганістану.
 
"Так, я сказав, що ми повинні говорити з "Талібаном". Але встановлення каналів комуніації жодним чином не означає політичного визнання. Ми маємо запропонувати гуманітарну підтримку для Афганістану і сусідніх країн, щоб вони могли краще реагувати на пов’язані виклики - нелегальну міграцію, тероризм, наркоторгівлю", - зазначив Боррель. 
 
Він додав, що вважає нинішню ситуацію в країні катастрофою для Афганістану і для Заходу.
 
"Це катастрофа для афганського народу, для західних цінностей і довіри до Заходу, для міжнародних відносин", - сказав він.  
 
Боррель розповів, що з близько 400 афганців-співробітників місії ЄС у Кабулі лише 106 людей вже в безпеці у Мадриді, решті досі не вдалося дістатися до аеропорту. Він назвав моральним обов'язком Європи врятувати якомога більше афганців, які співпрацювали із західними місіями.
 
Раніше головний дипломат ЄС у заяві від імені всіх країн блоку наголосив також, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежатиме від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини, зокрема прав жінок. 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2021 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.