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Головний парламентер ЄС з Brexit вбачає необхідність у скликанні надзвичайної Євроради через ситуацію в А

Про необхідність витягти багато уроків з подій в Афганістані раніше говорив і голова Євроради Шарль Мішель
На його думку, "це не просто поразка Америки". "Безпека, тероризм, ісламізм, міграція, регіональна стабільність - це теж наші виклики".
Головний парламентер ЄС з Brexit вбачає необхідність у скликанні надзвичайної Євроради через ситуацію в А Фото: з вільних джерел

Колишній єврокомісар і головний парламентер Євросоюзу щодо виходу Великої Британії з ЄС Мішель Барньє вважає, що ситуація в Афганістані вимагає скликання надзвичайного засідання Європейської ради.

"Потрібна надзвичайна Європейська рада! Всі європейські керівники повинні винести уроки з нинішньої трагедії в Афганістані", - написав Барньє в Twitter увечері в неділю.

На його думку, "це не просто поразка Америки". "Безпека, тероризм, ісламізм, міграція, регіональна стабільність - це теж наші виклики", - вважає Барньє.

Про необхідність витягти багато уроків з подій в Афганістані раніше говорив і голова Євроради Шарль Мішель.

У неділю загони талібів увійшли в Кабул. Президент країни Ашраф Гані покинув Афганістан.

Наразі таліби, згідно з повідомленнями ЗМІ, встановили контроль на всій території Афганістану, за винятком аеропорту в Кабулі.

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16 08 2021 14:52
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