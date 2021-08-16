Головний парламентер ЄС з Brexit вбачає необхідність у скликанні надзвичайної Євроради через ситуацію в А
Колишній єврокомісар і головний парламентер Євросоюзу щодо виходу Великої Британії з ЄС Мішель Барньє вважає, що ситуація в Афганістані вимагає скликання надзвичайного засідання Європейської ради.
"Потрібна надзвичайна Європейська рада! Всі європейські керівники повинні винести уроки з нинішньої трагедії в Афганістані", - написав Барньє в Twitter увечері в неділю.
На його думку, "це не просто поразка Америки". "Безпека, тероризм, ісламізм, міграція, регіональна стабільність - це теж наші виклики", - вважає Барньє.
Про необхідність витягти багато уроків з подій в Афганістані раніше говорив і голова Євроради Шарль Мішель.
У неділю загони талібів увійшли в Кабул. Президент країни Ашраф Гані покинув Афганістан.
Наразі таліби, згідно з повідомленнями ЗМІ, встановили контроль на всій території Афганістану, за винятком аеропорту в Кабулі.
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