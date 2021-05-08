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Голову місії Білорусі в ЄС викликали для пояснень щодо ситуації з мігрантами

Брюссель наполягає, що білоруський режим має припинити такі дії і Білорусь повинна поважати свої міжнародні зобов’язання
Очільника місії Білорусі в Європейському Союзі викликали до Служби зовнішніх дій через міграційну кризу на білорусько-литовському кордоні.
Голову місії Білорусі в ЄС викликали для пояснень щодо ситуації з мігрантами Фото: Ukrinform

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала речниця Єврокомісії на брифінгу у Брюсселі.

"Повірений Білорусі в ЄС був викликаний до Служби зовнішніх дій вчора. Високопоставлений представник служби висловив серйозну стурбованість і чітку позицію щодо того, що використання мігрантів та біженців як інструменту неприпустимо", - сказала речниця.

Брюссель наполягає, що білоруський режим має припинити такі дії і Білорусь повинна поважати свої міжнародні зобов’язання у боротьбі з нелегальною міграцією та незаконним перевезенням людей.

Білорусь наприкінці червня відкликала для консультацій постійного представника при ЄС, до Брюсселя він досі не повернувся.

Рішення було ухвалене після запровадження санкцій ЄС проти режиму Александра Лукашенка після вимушеної посадки літака Ryanair.

Нагадаємо, що Литва почала завертати назад мігрантів з Білорусі, що перетинають кордон у лісах

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05 08 2021 16:35
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