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Голови МЗС трьох європейських країн запланували поїздку до Вашингтона незабаром після інавгурації Трампа – Politico

08 січня 2025, 16:35
Голови МЗС трьох європейських країн запланували поїздку до Вашингтона незабаром після інавгурації Трампа – Politico
Польща США
У Німеччині, Польщі та Франції хочуть співпрацювати з Трампом, але побоюються його деяких намірів
Голови МЗС одразу трьох європейських країн запланували поїздку до Вашингтона незабаром після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, яка відбудеться 20 січня. Так вони хочуть продемонструвати Штатам "європейську єдність".
 
Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох анонімних дипломатів ЄС.
 
Зазначається, що поїздка міністрів закордонних Німеччини Анналени Бербок, Польщі Радослава Сікорського та Франції Жана-Ноеля Барро все ще перебуває на стадії планування. Дату візиту до Вашингтона поки що не визначено.
 
Також джерела розповіли журналістам, що до голов МЗС Німеччини, Польщі та Франції може приєднатися висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.
 
На спільній зустрічі Бербок, Сікорський і Барро заявили, що їхні країни готові працювати з адміністрацією Трампа, але побоюються таких кроків, як торгові мита або загроза анексувати Гренландію.
СШАМЗСДональд Трампвійна в Україні

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