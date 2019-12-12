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Гончарук повинен подати у відставку в лютому, якщо Кабмін не покаже швидких результатів, - Верещук

Зеленський давав парламенту й уряду дедлайн до кінця 2019 року
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повинен подати у відставку в лютому, якщо Кабмін не покаже швидких результатів.
Гончарук повинен подати у відставку в лютому, якщо Кабмін не покаже швидких результатів, - Верещук Фото: з вільних джерел

Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла експредставниця уряду в парламенті, народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Мені дуже імпонує позиція президента, який сказав: у нас є дедлайн до кінця року. Тобто ми повинні до кінця року показати результат. Ми - це парламент, Кабінет Міністрів. Я бачу, що скепсис у суспільства зростає. І якщо ми зараз не покажемо результат, то погано закінчимо", - заявила вона.

Верещук нагадала, що в уряду Олексія Гончарука та парламенту залишився до нового року неповний місяць.

"Якщо ми не покажемо реально злагодженої роботи, вже в наступному році, з лютого, враховуючи, що січень - це вихідні та святкові дні, прогнозую певні зміни в уряді", - вважає вона. Верещук нагадала, що Верховна Рада проголосувала за Програму дій уряду до 2025 року.

"Там є певні цілі в програмі дій уряду. Є дедлайни. Отже, кожна мета повинна бути вимірюваною. Коли ми ставимо, наприклад, собі завдання зростання ВВП - 40% за 5 років, а на практиці бачимо, що в 2020 році не маємо навіть 4%, то повинна бути політична відповідальність. Гончарук повинен писати заяву (про відставку, - ред.) або пояснювати, чому він не виконує те, що обіцяв", - зазначила депутатка.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості.

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12 12 2019 12:00
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