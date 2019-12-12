Гончарук повинен подати у відставку в лютому, якщо Кабмін не покаже швидких результатів, - Верещук
Про це в інтерв'ю LB.ua розповіла експредставниця уряду в парламенті, народна депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.
"Мені дуже імпонує позиція президента, який сказав: у нас є дедлайн до кінця року. Тобто ми повинні до кінця року показати результат. Ми - це парламент, Кабінет Міністрів. Я бачу, що скепсис у суспільства зростає. І якщо ми зараз не покажемо результат, то погано закінчимо", - заявила вона.
Верещук нагадала, що в уряду Олексія Гончарука та парламенту залишився до нового року неповний місяць.
"Якщо ми не покажемо реально злагодженої роботи, вже в наступному році, з лютого, враховуючи, що січень - це вихідні та святкові дні, прогнозую певні зміни в уряді", - вважає вона. Верещук нагадала, що Верховна Рада проголосувала за Програму дій уряду до 2025 року.
"Там є певні цілі в програмі дій уряду. Є дедлайни. Отже, кожна мета повинна бути вимірюваною. Коли ми ставимо, наприклад, собі завдання зростання ВВП - 40% за 5 років, а на практиці бачимо, що в 2020 році не маємо навіть 4%, то повинна бути політична відповідальність. Гончарук повинен писати заяву (про відставку, - ред.) або пояснювати, чому він не виконує те, що обіцяв", - зазначила депутатка.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів погодив меморандум про взаєморозуміння, про прозоре та передбачуване регулювання для розвитку тютюнової промисловості.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків