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Google інвестує 1 мільярд доларів в одну з найбільших телеком-компаній Індії

Компанія Google інвестує 1 млрд доларів в індійську телекомунікаційну компанію Bharti Airtel мільярдера Суніла Міттала.
Google інвестує 1 мільярд доларів в одну з найбільших телеком-компаній Індії Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Bharti Airtel у своєму прес-релізі.
 
Зазначається, що Google придбає 1,28% Bharti Airtel  на 700 млн доларів. Ще близько 300 млн доларів інвестують у масштабування роботи Airtel та реалізацію комерційних угод індійської компанії.
 
За однією з таких угод Airtel і Google співпрацюватимуть у створенні більш доступних смартфонів.
 
Угода має отримати схвалення регулюючих органів.
 
Bharti Airtel - друга найбільша телекомунікаційна компанія Індії, її клієнтами є 480 млн людей у ​​країнах Південної Азії та Африки.
 
Компанією володіє мільярдер Суніл Міттала - торік він посів 12-е місце у списку найбагатших людей Індії за версією Forbes. Його статки, за даними Forbes Real-Time, оцінюються в 14,6 млрд дол.
 
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28 01 2022 16:52
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