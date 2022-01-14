ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИТехногігант Google витратить 1 млрд доларів на покупку будівлі в центрі Лондона, де він зараз є орендарем, демонструючи свою впевненість у майбутньому офісу як робочого місця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google купує офісну будівлю у центрі Лондона за 1 мільярд доларів
Нам випала честь працювати у Великій Британії вже майже 20 років, і наша купівля комплексу Central Saint Giles відображає нашу постійну прихильність до зростання та успіху країни
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що компанія, у якій працює 6400 людей у Великій Британії, планує реконструкцію своїх офісів у межах комплексу Central Saint Giles поблизу Ковент-Гарден у центрі Лондона.
"Нам випала честь працювати у Великій Британії вже майже 20 років, і наша купівля комплексу Central Saint Giles відображає нашу постійну прихильність до зростання та успіху країни", - заявила фінансовий директор материнської компанії Google Alphabet Рут Порат.
Google планує переобладнати будівлю, щоб вона була адаптована для особистої командної роботи та мала конференц-зали для змішаної роботи, а також створила б більше місця для окремих співробітників.
Новий ремонт також передбачатиме робочі приміщення, які дозволять працювати на свіжому повітрі, додали в компанії.
У Google заявили, що в кінцевому підсумку компанія матиме потужність для 10 тисяч співробітників на своїх підприємствах у Великій Британії.
"Ці інвестиції в робочі місця від Google є великим вотумом довіри до Великої Британії як до провідного технологічного центру", - сказав міністр фінансів Британії Ріші Сунак.
Минулого місяця Google заявив, що відкладає свій план повернення до офісу в усьому світі через зростаючу стурбованість щодо штаму коронавірусу Omicron.
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14 01 2022 17:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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