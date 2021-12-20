Google оновив правила користування хмарним сховищем - що зміниться

Це допоможе гарантувати, що власники елементів Google Drive будуть повністю інформовані про статус їхнього контенту, а також захистити користувачів від образливого вмісту

Google оголосила про нову політику щодо хмарного сховища Drive (Диск), яка незабаром почне обмежувати доступ до файлів, які порушують політику компанії.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у блозі Google.

Компанія вживатиме активних заходів для виявлення файлів, розміщених на її платформі, які порушують її Умови використання або програмну політику зловживання.

Такими файлами більше не можна буде ділитися з іншими людьми, а доступ буде заблоковано для всіх, крім власника.

Якщо у користувача є файл, який порушує політику Диска, він отримає електронний лист із деталями та потенційними діями, які він може вжити, щоб надіслати запит на перевірку.

"Це допоможе гарантувати, що власники елементів Google Drive будуть повністю інформовані про статус їхнього контенту, а також захистити користувачів від образливого вмісту", — пояснили в компанії.