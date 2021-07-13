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Google оштрафовано на $593 млн у Франції за порушення вимог у сфері авторського права

Після цього Google уклала платні угоди з декількома французькими інформаційними виданнями, зокрема Le Monde і Le Figarо
Регулятор повідомив, що Google порушила вказівки, відповідно до яких Alphabet має обговорювати з видавцями можливість показувати фрагменти їхнього контенту в результатах пошуку.
Google оштрафовано на $593 млн у Франції за порушення вимог у сфері авторського права Фото: gettyimages.com

Французький регулятор у сфері конкуренції оштрафував американську Google, що належить технологічному гіганту Alphabet Inc. (SPB: GOOG), на $593 млн за ймовірне порушення вимог обговорювати угоди про авторське право з новими видавцями, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Регулятор повідомив, що Google порушила вказівки, відповідно до яких Alphabet має обговорювати з видавцями можливість показувати фрагменти їхнього контенту в результатах пошуку.

Відповідні вказівки було надано на тлі скарг від видавців на те, що Google ухиляється від виконання нових директив Європейського Союзу про авторське право.

Після цього Google уклала платні угоди з декількома французькими інформаційними виданнями, зокрема Le Monde і Le Figaro.

Представник Google повідомила, що компанія "дуже розчарована цим рішенням".

"Штраф є ігноруванням наших зусиль досягти угоди і реальної картини роботи новин на наших платформах", - ідеться в її повідомленні.

Акції Alphabet під час попередніх торгів у Нью-Йорку дорожчають на 0,6%.

Нагадаємо, що більшість американських штатів подали позов проти Google

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13 07 2021 16:25
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