Google оцифрує й викладе у вільний доступ понад 100 тисяч книг минулих століть
Про це йдеться в блозі Google, зазначає "Укрінформ".
"В цілому понад 100 тис. книг із різних країн, опублікованих у 16 - 19 століттях, будуть розміщені у вільному доступі протягом найближчих років у Google Books та бібліотечних каталогах обох інституцій (музей Плантена-Мортеуса та бібліотека Хендріка - ред.). Відскановані тексти цих книг, на які вже не поширюються авторські права, будуть легкі для пошуку", - йдеться в повідомленні.
Так, музей Плантена-Моретуса надасть для оцифрування понад 32 тис. книг, а бібліотека Хендріка - понад 60 тис.
Книги почнуть оцифровувати на початку 2021 року. У Google очікують, що весь процес триватиме три роки.
Як відомо, сервіс Google Books був запущений 15 років тому - він має на меті зробити всі книги світу доступними в хорошій якості та простими для пошуку в Інтернеті.
Варто також нагадати, що Google Translate запустив функцію синхронного перекладу, але поки що тільки для юзерів Android.
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