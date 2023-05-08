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ТЕХНОЛОГІЇ

Google планує зробити пошук більш "персональним" за допомогою штучного інтелекту і відеокліпів – WSJ

08 травня 2023, 21:20
Google планує зробити пошук більш
Фото: з вільного доступу
Зміни спрямовані на те, щоб відповісти на запити, на які непросто відповісти за допомогою традиційних веб-результатів.

Google планує зробити свій пошуковик більш "візуальним, зручним і людяним", зробивши акцент на молоду аудиторію: прагне додати до пошуку короткі відео TikTok, пости в соціальних мережах та відповіді на чат-бота на основі штучного інтелекту.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Ці зміни є відповіддю на значні зрушення в способах доступу людей до інформації в Інтернеті, зокрема на появу ботів зі штучним інтелектом, таких як ChatGPT. Згідно з документами компанії та людьми, знайомими з цим питанням, вони ще більше віддалили сервіс від його традиційного формату, який неофіційно називають "10 синіх посилань", - пише видання.

У такий спосіб Google хоче давати користувачам "більше, ніж відповіді" на запити, допомагаючи, навіть "коли правильної відповіді немає".

Так, у рамках цих змін у пошуковій видачі Google з'являться відеоролики і пости з соцмереж, користувачам почнуть пропонувати поставити пошуковику додаткові запитання або отримати відповідь, наприклад, у формі відео з TikTok.

Пошуковик також доповнять відповіді чат-бота на основі ШІ. За словами співрозмовників газети, цю функцію представлять уже наступного тижня на щорічній конференції Google I/O.

Представник Google у розмові з виданням заявила, що пошук "завжди був неймовірно динамічним сектором бізнесу, який швидко розвивається", і підтвердила, що компанія зосередилася на довгостроковому підході до зміни сервісу, який передбачає інтеграцію штучного інтелекту і візуальних функцій.

Як пише WSJ, Google змушений удосконалювати свій пошуковик через зростання конкуренції. На початку лютого Microsoft анонсувала оновлений пошуковик Bing, важливу роль у якому відіграватимуть технології ChatGPT.

Раніше повідомлялось, що рейтингова група NewsGuard виявила 49 вебсайтів новин, створених чат-ботами зі штучним інтелектом.

Googleштучний інтелектChatGPT

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