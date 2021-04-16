ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИПрограма Google Earth отримала найбільше оновлення за останні чотири роки, що дозволяє користувачам побачити зміни, які відбулися на планеті Земля за останні 37 років.
Фото: Google
Фото: Google
Фото: Google
Фото: GoogleПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Google показав зміни на Землі за останні 37 років, - ФОТО
Всього в Google Earth міститься понад 24 млн фотографій Землі, які були зроблені супутниками за останні 37 років
Фото: astroosvita.kiev.ua
Всього в Google Earth міститься понад 24 млн фотографій Землі, які були зроблені супутниками за останні 37 років, повідомляє CNBC.
Зазначається, що в інтерактивному форматі можна побачити, як кліматичні зміни, вирубка лісів та розширення міст вплинули на певний регіон.
Наприклад, ось як виглядав Дубай у 1984 році:
Фото: Google
І ось як місто виглядає станом на 2020 рік:
Фото: Google
Льодовик Колумбія на Алясці у 1984 році:
Фото: Google
Ось як глобальне потепління вплинуло на нього станом на 2020 рік:
Фото: Google
Подивитися на зміни, що відбулися в Україні за останні 37 років, можна тут.
Google Earth - це безкоштовна програма компанії Google, що зображає віртуальний глобус. В рамках цього проєкту в інтернет було викладено аерофотознімки та сателітні знімки більшої частини Землі.
Програма доступна під двома різними ліцензіями: Google Earth, безкоштовна версія з обмеженою функціональністю, та Google Earth Pro, що пропонується для комерційного використання. Програму, яка спочатку була англомовною, перекладено 45 мовами, зокрема й українською.
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16 04 2021 16:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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