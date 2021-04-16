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Google показав зміни на Землі за останні 37 років, - ФОТО

Всього в Google Earth міститься понад 24 млн фотографій Землі, які були зроблені супутниками за останні 37 років
Програма Google Earth отримала найбільше оновлення за останні чотири роки, що дозволяє користувачам побачити зміни, які відбулися на планеті Земля за останні 37 років.
Google показав зміни на Землі за останні 37 років, - ФОТО Фото: astroosvita.kiev.ua
Всього в Google Earth міститься понад 24 млн фотографій Землі, які були зроблені супутниками за останні 37 років, повідомляє CNBC.
 
Зазначається, що в інтерактивному форматі можна побачити, як кліматичні зміни, вирубка лісів та розширення міст вплинули на певний регіон.
 
Наприклад, ось як виглядав Дубай у 1984 році:

Фото: Google
 
І ось як місто виглядає станом на 2020 рік:

Фото: Google
 
Льодовик Колумбія на Алясці у 1984 році:

Фото: Google
 
Ось як глобальне потепління вплинуло на нього станом на 2020 рік:

Фото: Google
 
Подивитися на зміни, що відбулися в Україні за останні 37 років, можна тут.
 
Google Earth - це безкоштовна програма компанії Google, що зображає віртуальний глобус. В рамках цього проєкту в інтернет було викладено аерофотознімки та сателітні знімки більшої частини Землі.
 
Програма доступна під двома різними ліцензіями: Google Earth, безкоштовна версія з обмеженою функціональністю, та Google Earth Pro, що пропонується для комерційного використання. Програму, яка спочатку була англомовною, перекладено 45 мовами, зокрема й українською.
 
 
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16 04 2021 16:25
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