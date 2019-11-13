Готель, площу та пасажирський термінал на Харківському вокзалі здадуть у приватну оренду

За словами Кравцова, впродовж трьох років вокзальні комплекси мають вийти в нульовий баланс для того, щоб згодом вони почали приносити прибуток

Привокзальну площу, пасажирський термінал та готель на Харківському вокзалі планують передати в концесію - це форма державно-приватного партнерства, що передбачає передачу об'єктів держвласності у тимчасове користування приватним підприємствам. За попередніми оцінками, вартість непрофільних активів складає понад 10 млрд гривень.

Про це на залізничному вокзалі у Харкові заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час представлення Todolist - плану змін у сфері інфраструктури та транспорту до кінця 2019 року, впродовж 2020 року та наступних 5 років, повідомляє "Громадське".

За його словами, оренда або продаж майна, яке не використовується залізницею, а також концесія окремих об’єктів може стати джерелом додаткових коштів для переобладнання потягів та покращення рівня сервісу "Укрзалізниці".

"Ми плануємо наші непрофільні активи продавати, а, наприклад, вокзали і стратегічні речі здавати в концесії для того, щоб їх можно було краще утримувати. Держава і Укрзалізниця від цього тільки виграє, тому що буде отримувати прибутки, а не збитки", - зазначив міністр інфраструктури.

Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов додав, що для "УЗ" це змога "зняти дуже важкий тягар, пов’язаний з утримуванням цих великих соціальних об’єктів".

За словами Кравцова, впродовж трьох років вокзальні комплекси мають вийти в нульовий баланс для того, щоб згодом вони почали приносити прибуток.

"Зважаючи на кількість площ та обсяг, то це можуть бути сотні мільйонів гривень на рік", - спрогнозував Кравцов.

"По вокзалам ми з президентом мали місяць назад зустріч з однією з найбільших корпорацій в ОАЕ. І вони дуже зацікавлені в таких проектах. І вони взагалі не розуміють, чому ми до сих пір це не розвивали", - додав Криклій.

Отриманий прибуток планують витратити, зокрема, на оновлення потягів. Так, середній вік локомотивів складає понад 40 років, рівень зношеності вантажних і пасажирських вагонів - понад 85 %.

Читайте також: Пасажиропотік аеропорту "Харків" у жовтні виріс на 70%