"Говорить як Порошенко": Ватажки сепаратистів "ДНР" і "ЛНР" розчаровані заявою Зеленського
"Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, хотілося б побачити відмінності, але на жаль. Його відмова від прямого діалогу з республіками Донбасу - яскраве свідчення недалекоглядної політики нової влади України", - заявив Пушилін 18 червня, інформує "ТАСС".
"Я переконаний, що коли-небудь він (Зеленський) усвідомить, що, не змінивши підходи, не можна домогтися змін", - додав ватажок ОРДО.
У свою чергу ватажок ОРЛО Леонід Пасічник заявив, що відмова Зеленського вести прямий діалог з бойовиками свідчить про небажання що-небудь міняти в ситуації на Донбасі.
"Новий президент України черговою своєю заявою підтверджує, що його політика не відрізнятиметься від п'ятирічного правління Порошенко. Його відмова від прямого діалогу з "ДНР і ЛНР" демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти. Тема миру Зеленським була використана лише як гасло передвиборної кампанії", - заявив Пасічник.
"Сподіваюся, що колись він усвідомить, що в його руках була унікальна можливість все змінити, і він буде шкодувати, що нічого не змінив", - додав ватажок ОРЛО.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що не готовий на прямий діалог з сепаратистами.
Глава держави додав, що завершити війну на Донбасі має хотіти не тільки Україна, а й Росія.
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