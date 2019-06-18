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"Говорить як Порошенко": Ватажки сепаратистів "ДНР" і "ЛНР" розчаровані заявою Зеленського

"Сподіваюся, що колись він усвідомить, що в його руках була унікальна можливість все змінити, і він буде шкодувати, що нічого не змінив"
Ватажки сепаратистів на Донбасі Денис Пушилін і Леонід Пасічник незадоволені відмовою президента Володимира Зеленського від прямого діалогу з бойовиками окупованих територій Луганської та Донецької областей.
"Говорить як Порошенко": Ватажки сепаратистів "ДНР" і "ЛНР" розчаровані заявою Зеленського Денис Пушилін. Фото: AFP

"Ми дуже розчаровані, що Володимир Зеленський говорить, як екс-президент Петро Порошенко, хотілося б побачити відмінності, але на жаль. Його відмова від прямого діалогу з республіками Донбасу - яскраве свідчення недалекоглядної політики нової влади України", - заявив Пушилін 18 червня, інформує "ТАСС".

"Я переконаний, що коли-небудь він (Зеленський) усвідомить, що, не змінивши підходи, не можна домогтися змін", - додав ватажок ОРДО.

У свою чергу ватажок ОРЛО Леонід Пасічник заявив, що відмова Зеленського вести прямий діалог з бойовиками свідчить про небажання що-небудь міняти в ситуації на Донбасі.

"Новий президент України черговою своєю заявою підтверджує, що його політика не відрізнятиметься від п'ятирічного правління Порошенко. Його відмова від прямого діалогу з "ДНР і ЛНР" демонструє, що українська влада і не збиралися нічого міняти. Тема миру Зеленським була використана лише як гасло передвиборної кампанії", - заявив Пасічник.

"Сподіваюся, що колись він усвідомить, що в його руках була унікальна можливість все змінити, і він буде шкодувати, що нічого не змінив", - додав ватажок ОРЛО.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський на брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що не готовий на прямий діалог з сепаратистами.

Глава держави додав, що завершити війну на Донбасі має хотіти не тільки Україна, а й Росія.

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18 06 2019 14:01
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