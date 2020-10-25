Говорити про конкретний план повернення Криму зарано, але Україна повертає це питання до порядку денного

Резніков вважає, що повернення сьогодні до історії з Кримом, і включення його в політичний порядок денний, коли це висловлюється представниками політичної влади України, - це вже рух з місця.

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зазначає, що говорити про конкретний план повернення Україні Криму поки передчасно, але зроблено важливий крок, що це питання повертається України до порядку денного, оскільки раніше воно ніде не обговорювалося, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я б хотів наголосити на тому, що на сьогодні звучить повернення питання Криму до порядку денного. Я хочу нам усім нагадати, що з 2014 року, коли сталася окупація Криму та Севастополя, і прохання не називати це анексією, на жаль, навіть у нормандському форматі, і відповідно, що було записано в політико-дипломатичних домовленостях, які називаються Мінські угоди, про Крим не йшлося і не йдеться сьогодні", - сказав він в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю.

Резніков вважає, що повернення сьогодні до історії з Кримом, і включення його в політичний порядок денний, коли це висловлюється представниками політичної влади України, - це вже рух з місця.

"Сьогодні звучить офіційно, не тільки з вуст президента, від представників МЗС, від секретаря РНБО про те, що йдеться про створення "Кримської платформи", із залученням не тільки наших друзів з нормандського формату - Німеччини і Франції, а й інших країн, щоб почати це обговорювати", - сказав він.

На його думку, говорити сьогодні про конкретний план повернення Криму, не маючи точного розуміння від партнерів України з цього питання, трохи передчасно. "Але ми говоримо про те, що про Крим ми сьогодні з вуст публічної влади починаємо говорити", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, що Росія примусово виселяє з анексованого Криму 600 українців