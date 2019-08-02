ГПУ отримала доступ до документів з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів для Манафорта

Генеральна прокуратура отримала доступ до документації фіктивної компанії в справі про перерахування з "чорної бухгалтерії" Партії регіонів 750 тис. доларів для колишнього радника екс-президента Віктора Януковича Пола Манафорта.

У рамках досудового розслідування Генпрокуратура вивчає факти заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами Кабінету Міністрів і державних органів, які були членами Партії регіонів або призначалися за квотою цієї політичної сили. Про це йдеться в матеріалах суду, інформують "Українські новини".

Встановлено, що частина з цих коштів у сумі 750 тис. доларів США була легалізована через перерахування компанією "Neocom Systems Limited" (Беліз) на рахунок компанії "Davis Manafort" відповідно до договору та інвойсу від жовтня 2009 року за нібито постачання комп'ютерного обладнання в кількості 501 одиниці. Договір був укладений з Манафортом від імені директора "Neocom Systems Limited" Євгенія Касеєва.

"Допитаний як свідок Касеєв повідомив, що він не має жодного стосунку до компанії" Neocom Systems Limited". Жодних документів, пов'язаних з реєстрацією та господарською діяльністю компанії, він не підписував. Крім цього, він зазначив, що на його ім'я зареєстровано ТОВ "Квітень Лімітед", до реєстрації та господарської діяльності якого він також не причетний", - наголошується в матеріалах справи.

З огляду на ці обставини, слідчий Генпрокуратури клопотав у суді про отримання доступу до реєстраційної справи та інформації про господарську діяльність ТОВ "Квітень Лімітед". Слідство має намір у такий спосіб установити, хто був причетний до реєстрації цієї фіктивної фірми та вів її господарську діяльність.

Наприкінці грудня 2018 року суд надав Генпрокуратурі доступ до запитуваної документації.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним оприлюднення прізвища Манафорта у зв'язку з "чорною бухгалтерією" Партії регіонів. Крім того, колишній бізнес-партнер Манафорта Рік Гейтс повідомив, що "Опозиційний блок" заборгував американському політтехнологові Полу Манафорту 2,4 мільйона доларів за роботу на виборах до Верховної Ради 2014 року.