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ГПУ порушила справу щодо підготовки Росією дітей до бойових дій в ОРДО

Докази, які вдасться зібрати у справі, планують передати до Міжнародного кримінального суду
Генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження через сприяння Росії в підготовці дітей до бойових дій на території "ДНР" та "ЛНР".
ГПУ порушила справу щодо підготовки Росією дітей до бойових дій в ОРДО Фото:Reuters

Підставою для провадження став журналістський матеріал "Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей", який вийшов на "Українській правді" 5 травня 2019 року.

"Представники незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки Російської Федерації через військові табори і псевдопатріотичні клуби готують дітей до бойових дій. Разом з тим дітей виховують у дусі ідеології сепаратизму та "русского мира", - йдеться на сайті ГПУ.

Це суперечить міжнародному праву, зокрема, Женевській конвенції та Римському статуту. Згідно з ними, окупаційна влада не має права змушувати місцеве населення служити в армії, а залучення дітей до 15 років до бойових дій є військовим злочином.

Додамо, мілітаризація Росією анексованого Кримського півострова триває і вже в наступні роки кількість російського персоналу там може досягти 50 тисяч осіб.

 

 

 
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07 05 2019 10:22
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