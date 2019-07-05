ГПУ порушила справу щодо підготовки Росією дітей до бойових дій в ОРДО
Підставою для провадження став журналістський матеріал "Правозахисники показали, як в ОРДО мілітаризують дітей", який вийшов на "Українській правді" 5 травня 2019 року.
"Представники незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР" за фінансової та організаційної підтримки Російської Федерації через військові табори і псевдопатріотичні клуби готують дітей до бойових дій. Разом з тим дітей виховують у дусі ідеології сепаратизму та "русского мира", - йдеться на сайті ГПУ.
Це суперечить міжнародному праву, зокрема, Женевській конвенції та Римському статуту. Згідно з ними, окупаційна влада не має права змушувати місцеве населення служити в армії, а залучення дітей до 15 років до бойових дій є військовим злочином.
Додамо, мілітаризація Росією анексованого Кримського півострова триває і вже в наступні роки кількість російського персоналу там може досягти 50 тисяч осіб.
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