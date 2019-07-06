ГПУ порушила три провадження після закликів про заборону стріляти у відповідь та торгівлю з "Л/ДНР"
"Сьогодні я особисто зареєстрував в реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, скоєних з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб - це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно, державне або приватне, збирають нібито податки, а ми будемо з ними торгувати, беручи на себе відповідальність за чотири мільярди боргів ОРДЛО по електроенергії і воді", - сказав Луценко, повідомляє "Громадське".
"Ще одна справа - за фактом підготовки до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції. І ще одна справа: за фактом державної зради, тобто дії, умисно скоєного громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності , недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Це фактові справи", - додав генпрокурор.
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