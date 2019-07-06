ГПУ порушила три провадження після закликів про заборону стріляти у відповідь та торгівлю з "Л/ДНР"

"Сьогодні я особисто зареєстрував в реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, скоєних з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи"

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що вніс до реєстру досудових розслідувань три кримінальні провадження після закликів заборонити вогонь на Донбасі та відновити торговельні відносини з терористичними організаціями.

"Сьогодні я особисто зареєстрував в реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом про підготовку до фінансування тероризму, тобто дій, скоєних з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб - це для тих, хто вважає, що можна відновити торговельні відносини з терористичними організаціями, які захопили українське майно, державне або приватне, збирають нібито податки, а ми будемо з ними торгувати, беручи на себе відповідальність за чотири мільярди боргів ОРДЛО по електроенергії і воді", - сказав Луценко, повідомляє "Громадське".

"Ще одна справа - за фактом підготовки до перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період проведення антитерористичної операції. І ще одна справа: за фактом державної зради, тобто дії, умисно скоєного громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності , недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Це фактові справи", - додав генпрокурор.