ГПУ повідомила про підозру двом особам, які вербували і готували дітей до бойових дій на Донбасі

"Встановлено, що вказані особи, які є активними учасниками і прихильниками терористичної організації "ДНР", підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину "Російський світ"

Генеральна прокуратура України повідомила про підозру двом особам, які вербували і готували дітей до бойових дій на окупованому Донбасі.

Зокрема, повідомлено про підозру керівникам так званих військово-патріотичних клубів "Спартанці" та "Амазонки", громадського військово-патріотичного руху "Молода гвардія" за статтями про "здійснення організаційного та іншого сприяння діяльності терористичної організації", "створення не передбачених законами України воєнізованих формувань та участь у їхній діяльності", "керівництво не передбаченим законами воєнізованим формуваннями", та "вчинення за попередньою змовою групою осіб порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою", повідомляє пресслужба ГПУ.

"Встановлено, що вказані особи, які є активними учасниками і прихильниками терористичної організації "ДНР", підтримують та пропагують російську неоімперську геополітичну доктрину "Російський світ", а також ідеї від’єднання Донецької області від України та проголошення на її території незалежної держави", - наголосили в ГПУ.

Зазначається, що «для збройного протистояння силам АТО та ООС та насильницької зміни меж України всупереч ст. 7 Конституції України, ст. 4 закону "Про громадські об’єднання" та інших законодавчих актів України, якими передбачено створення та функціонування військових формувань, з мотивів невизнання легітимної української влади на території Донецької області, вони умисно за погодженням з керівниками терористичної організації "ДНР" і не встановленими на теперішній час представниками влади Російської Федерації та Збройних сил РФ, якими запроваджено кримінальну відповідальність за ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби на тимчасово окупованій території Донецької області, створили так звані військово-патріотичні клуби "Спартанці" та "Амазонки", громадський військово-патріотичний рух "Молода гвардія".

"До основних завдань таких об’єднань належать вербування та залучення малолітніх і неповнолітніх осіб до участі в протиправній діяльності терористичної діяльності "ДНР" під виглядом військово-патріотичного навчання та виступів на різноманітних військово-спортивних заходах", - заявили правоохоронці.

Крім того, повідомляється, що в подальшому вказані особи за попередньою змовою з бойовиками, здійснюючи керівництво вказаними "клубами", порушуючи норми міжнародного права, особисто скоїли низку зухвалих злочинів.

Зокрема, приймаючи рішення, віддаючи накази про здійснення формування системи з ідеологічної обробки дітей, з числа мешканців Донецької області, вони вербували дітей і підлітків віком від 5 до 18 років для підготовки шляхом навчання поводженню зі зброєю, боєприпасами та вибухонебезпечними речовинами з обов’язковим носінням військової форми до участі у військових діях і терористичній діяльності проти сил АТО та ООС. Відповідні дії спрямовувалися на міжнародне ускладнення та вплив на прийняття рішень органами державної влади, місцевого самоврядування, а також перешкоджання виконанню службових обов’язків співробітниками правоохоронних органів України, військовослужбовцями ЗСУ та інших військових формувань України, задіяних у проведенні АТО та ООС.

На теперішній час досудове розслідування триває, вживаються заходи до розшуку та затримання підозрюваних.

Нагадаємо, що генеральна прокуратура розпочала кримінальне провадження через сприяння Росії в підготовці дітей до бойових дій на території "ДНР" та "ЛНР".