ГПУ розслідує вплив іноземців на правоохоронців під час заворушень в Одесі

"На теперішній час продовжується розслідування щодо можливого впливу невідомих слідству осіб і, зокрема іноземних, на працівників ГУМВС України"

Генеральна прокуратура розслідує можливий вплив іноземних осіб на працівників міністерства внутрішніх справ в Одеської області та інших правоохоронних органів у зв’язку з масовими заворушеннями в Одесі у 2014 році.

"На теперішній час продовжується розслідування щодо можливого впливу невідомих слідству осіб і, зокрема іноземних, на працівників ГУМВС України в Одеської області та інших правоохоронних органів внаслідок чого останні не вжили вичерпних та необхідних заходів щодо забезпечення охорони громадського порядку 02.05.2014 у м. Одесі", - повідомили у відомстві, інформує "Українська правда".

Зазначається, що в цих діях є ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

Кримінальні провадження за фактами масових заворушень 2 травня 2014 року в Одесі, розслідуються слідчими Нацполіції.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 зазнали поранень, більшість загинули під час пожежі у Будинку профспілок.