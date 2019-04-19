ГПУ встановила, хто злив листування про "Укроборонпром" журналістам Bihus.info, - ЗМІ

Генеральна прокуратура перевірила своїх співробітників і встановила, хто передав журналістам Bihus.info скандальне листування про розкрадання в "Укроборонпромі".

"На пошуках людини, яка злила журналістам скандальне листування, спочатку сконцентрувалися "порохоботи". Варіантів для звинувачень було кілька - від співробітників поліції до головного військового прокурора Анатолія Матіоса. У результаті в ГПУ пообіцяли розпочати внутрішнє розслідування і перевірити своїх співробітників на детекторі брехні. Так от, друзі, за нашими даними, перевірка вже закінчилася", - повідомляє Telegram-канал The Newsroom журналісток Тетяни Ніколаєнко й Оксани Денисової.

Після перевірки з'ясувалося, що "борцем із режимом" виявився колишній член слідчої групи у справі "діамантових прокурорів" Віталій Опанасенко.

"Прославився записаним на бабусю "Інфініті" і маєтком під Києвом, а також різкою реакцією на викриття своїх доходів. Після звільнення зі слідчої групи "діамантових прокурорів" згодом "виринув" у військовій прокуратурі і донині працює підлеглим Матіоса", - наголошено в повідомленні.

За даними The Newsroom, інформацію про те, що саме Опанасенко передав журналістам скандальне листування, підтвердив поліграф.

Сам же Опанасенко заявив, що "діяв з власної ініціативи, бо не міг терпіти "цих бариг", за часів правління яких, нагадаємо, він незаконно збагатився".

У прокуратурі повідомили, що збираються подати скаргу на Опанасенка.

Нагадаємо, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info представила фільм, у якому стверджується, що син Олега Гладковського Ігор разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми- "прокладки" постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі чи деталі з українських військових частин за завищеними цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить мінімум 250 млн гривень.

Поки що з усієї трійки затримано тільки Рогозу. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, що не пов'язане з "Оптимумспецдеталлю", і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Інший фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського.

Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але, незважаючи на це, його батька звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО.