Графіки не діють: у Києві через нову атаку росіян введено екстрені відключення світла

Через чергову атаку росіян в столиці вводяться екстрені відключення світла.

Вночі 19 грудня російські терористи влаштували нову атаку на столицю України. Після цього у багатьох районах Києва зникло світло.

Через пошкодження об‘єктів критичної інфраструктури стабілізаційні відключення у місті не діють, повідомили у ДТЕК.

"Шановні клієнти! У Києві через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень не діють. Віримо у ППО та ЗСУ", – йдеться у повідомленні компанії.

Про прогнози повернення до планових відключень електроенергії згідно з раніше складеним графіком поки не повідомляють.