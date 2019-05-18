Грановський: До нас можна ставитися по-різному, але до нас точно не ставилися, як до клоунів

Один з найближчих до Петра Порошенка людей Олександр Грановський розповів про основні досягнення і помилки за минулі 5 років.

"З досягнень, думаю, моя участь у парламентській команді і в президентській команді. Я думаю, що зробив команду тільки сильнішою. До нас можна ставитися по-різному, але до нас точно не ставилися, як до клоунів, ніхто нас не вважав ганчірками, людьми, які кидають слова на вітер. Думаю, що це хороша заслуга", - сказав Олександр Грановський в інтерв'ю "Цензор.Нет".

"Щодо помилок, то їх кілька - ми не навчилися спілкуватися з суспільством і все те хороше, що ми робили, нашф опоненти розмазували по тарілці дуже вміло, професійно і швидко. А ми ніколи не знаходили можливості відповідати цією ж картою. Часто не було навіть спікерів, які могли донести нашу позицію. А я особисто не приділяв часу побудові діалогу з громадянським суспільством, з активістами, іншими людьми. Оскільки всередині команди у мене з'явилися якісь заздрісники або люди, яким здавалося, що вони зі мною в чомусь конкурують, або яким вигідний був фокус уваги преси перенаправити на мене, я цьому тривалий час не приділяв уваги. Я уявляв себе коректно, справедливою людиною, а виявилося перетворився для багатьох в негативний мем. В якогось куратора якихось схем, що абсолютно ніколи не відповідало дійсності", - наголосив Грановський.

Нагадаємо, що перший заступник фракції "Блоку Петра Порошенка" Ігор Кононенко повідомив про плани щодо перезавантаження БПП.