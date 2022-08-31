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Гравець "Динамо" і збірної України увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів

Рейтинг гравців сформований на основі кількості матчів, ігрового часу та ефективності на полі
Гравець "Динамо" і збірної України увійшов до топ-20 найкращих молодих футболістів

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES склав список найкращих молодих футболістів світу, починаючи з 2000 року народження.

Про це повідомляється на сторінці центру.

Єдиним представником України у рейтингах став захисник київського "Динамо" Ілля Забарний.

19-річний футболіст посів 18-те місце серед гравців 2002 року народження з рейтингом 77,6. Цей показник сформований на основі кількості матчів, ігрового часу та ефективності на полі.
 

Ілля Забарний є вихованцем київського "Динамо" та виступає за першу команду клубу з 2019 року. Також на його рахунку 22 матчі за національну збірну України.

 

 

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31 08 2022 14:02
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