"Грають із вогнем": Китай пригрозив Тайваню війною, якщо той буде прагнути до незалежності
Про це заявив представник відомства У Цянь, пише "Громадське".
Так Китай попередив Тайвань, що будь-які спроби отримати незалежність означатимуть війну, вказує видання. За останні кілька днів літаки китайських ВПС неодноразово наближалися до острова.
"Це декларативна відповідь на зовнішнє втручання й провокації тайваньських сил незалежності. Ми попереджаємо тих, хто обстоюють незалежність Тайваню, - хто грає з вогнем, сам ним і обпечеться, а незалежність Тайваню має на увазі війну", - заявив він.
Видання наголошує, що останнім часом напруженість між Китаєм і Тайванем зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова під свій контроль.
Влада Тайваню, своєю чергою, заявила, що Китаю не варто недооцінювати рішучість острова захищати свою незалежність і відстоювати свободу й демократію.
Конфлікт Китаю і Тайваню
Після громадянської війни 1949 року в Китаї й Тайвані з’явилися різні уряди. Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені. І Китай, і Тайвань всіляко намагаються обмежити вплив одне одного в Тихоокеанському регіоні.
Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, а Тайвань наполягає, що є незалежною державою. Там є власна конституція, армія й обраний уряд. Хоча офіційно незалежність Тайваню визнають лише кілька держав, у світі він відіграє важливу роль у комерції та торгівлі.
Нагадаємо, що Пекін не виключає застосування сили у відповідь на тайванський сепаратизм та іноземне втручання
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