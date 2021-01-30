"Грають із вогнем": Китай пригрозив Тайваню війною, якщо той буде прагнути до незалежності

Міністерство оборони Китаю посилило військову активність збройних сил неподалік від Тайваню задля "захисту національної державності та безпеки".

Про це заявив представник відомства У Цянь, пише "Громадське".

Так Китай попередив Тайвань, що будь-які спроби отримати незалежність означатимуть війну, вказує видання. За останні кілька днів літаки китайських ВПС неодноразово наближалися до острова.

"Це декларативна відповідь на зовнішнє втручання й провокації тайваньських сил незалежності. Ми попереджаємо тих, хто обстоюють незалежність Тайваню, - хто грає з вогнем, сам ним і обпечеться, а незалежність Тайваню має на увазі війну", - заявив він.

Видання наголошує, що останнім часом напруженість між Китаєм і Тайванем зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова під свій контроль.

Влада Тайваню, своєю чергою, заявила, що Китаю не варто недооцінювати рішучість острова захищати свою незалежність і відстоювати свободу й демократію.

Конфлікт Китаю і Тайваню

Після громадянської війни 1949 року в Китаї й Тайвані з’явилися різні уряди. Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені. І Китай, і Тайвань всіляко намагаються обмежити вплив одне одного в Тихоокеанському регіоні.

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, а Тайвань наполягає, що є незалежною державою. Там є власна конституція, армія й обраний уряд. Хоча офіційно незалежність Тайваню визнають лише кілька держав, у світі він відіграє важливу роль у комерції та торгівлі.

Нагадаємо, що Пекін не виключає застосування сили у відповідь на тайванський сепаратизм та іноземне втручання