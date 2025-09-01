Грета Тунберг та активісти не змогли прорвати блокаду Гази через шторм

Через несприятливі погодні умови подорож довелося перервати, і флотилія повернулася до порту.

Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг, не змогла дістатися до Гази через шторм.

Про це повідомив проєкт Global Sumud Flotilla.

Близько 20 суден вийшли з Барселони 31 серпня з метою повторно "прорвати облогу" сектора Гази. Через несприятливі погодні умови подорож довелося перервати, і флотилія повернулася до порту.

"Ми прийняли це рішення, щоб забезпечити безпеку і благополуччя всіх учасників і гарантувати успіх нашої місії", — йдеться у заяві організаторів. Активісти не уточнили, коли відбудеться нова спроба дістатися до Гази морем.

Поїздку організатори пояснюють гуманітарною кризою в секторі Гази, що виникла через бойові дії між Ізраїлем та Хамас. Нещодавно там офіційно підтвердили повномасштабний голод, який торкнувся понад півмільйона людей.

Раніше, у червні, Тунберг разом з 11 іншими активістами на вітрильному судні Madleen намагалася прорвати блокаду Гази. Тоді ізраїльські військові не дозволили судну увійти в сектор, а активістку разом з трьома учасниками депортували з Ізраїлю.

20 липня нова флотилія вирушила до Гази з Італії, цього разу без Грети Тунберг. Екіпаж сподівався завершити місію, яку не змогли виконати пасажири вітрильника Madleen у червні.