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Грета Тунберг та ще 11 активістів кораблем вирушили до Сектора Гази

02 червня 2025, 13:13
Грета Тунберг та ще 11 активістів кораблем вирушили до Сектора Гази
Фото: АР
Активісти очікують, що дорога займе сім днів.
Екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів у неділю, 1 червня, після обіду вирушили морем до Сектора Гази кораблем, аби "прорвати ізраїльську блокаду" території.
 
Про це з посиланням на заяву організаторів передає агентство AP.
 
Вітрильник Madleen, керований коаліцією активістів Freedom Flotilla Coalition, вийшов із сицилійського порту Катанія на півдні Італії.
 
За словами активістів, судно намагається досягти берегів Гази, щоб доставити гуманітарну допомогу й привернути "міжнародну увагу" до гуманітарної кризи.
 
"Ми робимо це тому, що, незалежно від того, які перешкоди перед нами, ми маємо продовжувати намагатися. Бо щойно ми припинимо намагатися – ми втратимо свою людяність. І якою б небезпечною не була ця місія, це ніщо порівняно з небезпекою мовчання всього світу перед геноцидом, який транслюється наживо", – заявила Тунберг.
 
Серед членів екіпажу Madleen – актор із популярного серіалу "Гра престолів" Ліам Каннінгем, а також Ріма Хассан, французька депутатка Європарламенту палестинського походження, якій заборонено в’їзд до Ізраїлю через її активну опозицію до ізраїльського наступу в Газі.

 

Сектор Газивійна в Україніросія окупанти

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