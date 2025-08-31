Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Грета Тунберг вирушила у флотилії до Гази, щоб прорвати морську блокаду Ізраїлю

31 серпня 2025, 14:38
Грета Тунберг вирушила у флотилії до Гази, щоб прорвати морську блокаду Ізраїлю
Фото: JEFF J MITCHELL
Організатори заявляють, що це буде "найбільша місія солідарності в історії", яка має на меті створення гуманітарного коридору для допомоги палестинському населенню.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг разом із сотнями учасників із 44 країн 31 серпня відплила з Барселони, щоб спробувати прорвати морську блокаду Сектора Гази.

Про це повідомляє AP.

Організатори заявляють, що це буде "найбільша місія солідарності в історії", яка має на меті створення гуманітарного коридору для допомоги палестинському населенню. До складу флотилії увійшли десятки суден, серед учасників — громадські діячі та європейські політики, зокрема колишня мерка Барселони Ада Колау.

За словами одного з координаторів, бразильського активіста Тьяго Авіли, заявки на участь подали близько 30 тисяч людей, проте організатори обрали лише частину.

Перед виходом у море активісти закликали уряди тиснути на Ізраїль, щоб він дозволив проходження суден через блокаду. Водночас Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заявила, що продовжує забезпечувати морську блокаду анклаву та готова до "широкого спектра сценаріїв".

Раніше Ізраїль уже блокував подібні спроби. У червні вітрильник "Мадлін", на борту якого перебувала й Тунберг, перехопили за 185 км від Гази. Активістів тоді затримали та вислали. У липні інше судно — "Хандалі" з 21 активістом — також зупинили ізраїльські військові.

На тлі нової спроби прориву гуманітарна ситуація у Секторі Гази продовжує погіршуватися. За даними ООН, щонайменше 20% домогосподарств у регіоні голодують, а близько третини дітей до 5 років страждають від виснаження.

Попри це Ізраїль наполягає, що не обмежує кількість гуманітарних вантажівок, тоді як міжнародні організації вважають допомогу недостатньою.

ІзраїльСектор ГазиГрета Тунберг

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється