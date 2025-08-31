Грета Тунберг вирушила у флотилії до Гази, щоб прорвати морську блокаду Ізраїлю

Організатори заявляють, що це буде "найбільша місія солідарності в історії", яка має на меті створення гуманітарного коридору для допомоги палестинському населенню.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг разом із сотнями учасників із 44 країн 31 серпня відплила з Барселони, щоб спробувати прорвати морську блокаду Сектора Гази.

Про це повідомляє AP.

Організатори заявляють, що це буде "найбільша місія солідарності в історії", яка має на меті створення гуманітарного коридору для допомоги палестинському населенню. До складу флотилії увійшли десятки суден, серед учасників — громадські діячі та європейські політики, зокрема колишня мерка Барселони Ада Колау.

За словами одного з координаторів, бразильського активіста Тьяго Авіли, заявки на участь подали близько 30 тисяч людей, проте організатори обрали лише частину.

Перед виходом у море активісти закликали уряди тиснути на Ізраїль, щоб він дозволив проходження суден через блокаду. Водночас Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заявила, що продовжує забезпечувати морську блокаду анклаву та готова до "широкого спектра сценаріїв".

Раніше Ізраїль уже блокував подібні спроби. У червні вітрильник "Мадлін", на борту якого перебувала й Тунберг, перехопили за 185 км від Гази. Активістів тоді затримали та вислали. У липні інше судно — "Хандалі" з 21 активістом — також зупинили ізраїльські військові.

На тлі нової спроби прориву гуманітарна ситуація у Секторі Гази продовжує погіршуватися. За даними ООН, щонайменше 20% домогосподарств у регіоні голодують, а близько третини дітей до 5 років страждають від виснаження.

Попри це Ізраїль наполягає, що не обмежує кількість гуманітарних вантажівок, тоді як міжнародні організації вважають допомогу недостатньою.