Грета Тунберг взяла участь у протесті проти Rheinmetall, який виробляє зброю для України

Тунберг заявляє, що виступає проти будівництва нового заводу концерну у Берліні.

Шведська екоактивістка Грета Тунберг у Берліні вийшла на протест проти німецького збройного концерну Rheinmetall.

Про це пише Berliner Zeitung.

Близько 40 активістів групи Peacefully against Genocide приклеїлися до землі біля Бранденбурзьких воріт, щоб висловити протест проти виробника зброї. Акція розпочалася близько 8:00 на Паризькій площі в районі Мітте.

"Сьогодні ми протестуємо проти Rheinmetall, який планує побудувати збройний завод у Берліні. Цю зброю надішлють Ізраїлю, який використовуватиме її для окупації, апартеїду та геноциду в Газі та Лівані", – заявила Тунберг на відео, поширеному в мережі.

Берлінська поліція повідомила, що демонстрантів поступово прибирали із землі. Оскільки клей ще не висох, офіцери змогли швидко від'єднати людей, встановити їхні особи та наказати залишити місце протесту. Акція закінчилася приблизно о 9:30.

Нагадаємо, Rheinmetall постачає озброєння Україні. Наприкінці червня компанія отримала від Києва контракт на артилерійські снаряди та метальні заряди.