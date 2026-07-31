Греція, Іспанія, Франція і Туреччина у вогні: Європа бореться з наслідками спеки

Мільйони туристів, які вирушили на відпочинок до Південної Європи, опинилися поруч із масштабними пожежами.

Південь Європи переживає один із найскладніших сезонів лісових пожеж за останні роки. Тривала спека, посуха та сильний вітер створили умови для швидкого поширення вогню в популярних туристичних регіонах — від Португалії до Туреччини.

Як пише британська газета The Independent, через масштабні пожежі сотні тисяч людей були змушені залишити свої домівки, а під загрозою опинилися десятки курортних зон.

"Це літо має всі шанси стати найбільшим сезоном пожеж в історії Європи", – заявив керівник Європейського координаційного центру реагування на надзвичайні ситуації.

Однією з найбільш постраждалих країн залишається Греція. На острові Крит протягом тижня евакуювали тисячі мешканців і туристів через масштабну пожежу, яка через сильний вітер наблизилася до популярних курортів. Евакуаційні заходи також проводили на острові Парос. У багатьох регіонах країни зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки.

У Франції великі займання охопили департамент Жиронда, де вогонь знищив десятки тисяч гектарів лісу. Влада закликала туристів тимчасово уникати поїздок до найбільш небезпечних районів. Через пожежі довелося евакуювати кемпінги, туристичні комплекси та житлові квартали, хоча аеропорт Бордо продовжує працювати.

В Іспанії найскладніша ситуація склалася поблизу Мадрида, а також у провінціях Самора та Леон. Через масштабні загоряння влада оголошувала надзвичайний стан на загальнонаціональному рівні, який згодом послабили. Президентка регіону Мадрид Ісабель Діас Аюсо назвала одну з останніх пожеж «найгіршою в історії регіону». Синоптики прогнозують подальше підвищення температури понад 41 градус, що зберігає високий ризик нових займання.

Португалія також бореться з масштабними пожежами. У районі муніципалітету Валпасуш вогонь пошкодив житлові будинки, близько 800 людей евакуювали, а рух однією з автомагістралей довелося обмежити.

В Італії Європейський Союз попереджає про надзвичайно високий ризик пожеж на початку серпня. Для 19 міст, зокрема Рима, Венеції, Мілана, Неаполя та Флоренції, оголосили найвищий рівень попередження через екстремальну спеку.

Наслідки аномальної температури відчули і у Великій Британії. Пожежі зафіксували в Саффолку, Ессексі, на території національного парку Кернгормс, а також у районах Великого Манчестера та Дербіширу.

Тим часом у Туреччині вогонь охопив популярні туристичні провінції Анталія та Мугла. За даними місцевої влади, унаслідок пожеж постраждали щонайменше п’ятеро людей, серед них троє пожежників.