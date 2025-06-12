Греція пропонує створити транспортний коридор від себе до Одеси

Кошти Афіни пропонують залучити в Євросоюза.

Прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс озвучив ідею побудови транспортного коридору, що з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою через Румунію та Болгарію.

Про це він сказав під час 4-го саміту "Україна-Південно-Східна Європа", що проходив 11 червня в Одесі.

Міцотакіс пропонує створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою через болгарську Варну і румунську Констанцу. Довжина маршруту складала би близько 700 км.

"Я б хотів, щоб Одеса була на одному кінці амбітного, всеосяжного проєкту з розвитку зв'язку, який би розпочався в порту Александруполіс, пройшов через Варну, Констанцу і, нарешті, досягнув Одеси. Це проєкт, який може бути запропонований для фінансування з боку ЄС" – сказав прем’єр Греції.

він додав, що це могло б бути багатопрофільним проєктом, який включав би транспортні залізничні колії, лінії електропередач і трубопроводи, а транспортування таким шляхом може бути швидшим, ніж морські перевезення.

грецький прем'єр також сказав, що проєкт дав би "чітке і відчутне бачення того, як інтеграція України у ЄС може реально змінити життя українців".

Нагадаємо, що вчора на саміт до Одеси прибули лідери Греції, Хорватії та Чорногорії.