НОВИНИЧоловіки, які мали одностатеві статеві стосунки, тепер можуть здавати кров у Греції після скасування заборони, що діяла десятиліттями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Греція скасувала заборону гомосексуальним чоловікам бути донорами крові
Новий документ вилучає гомосексуальні дії зі списку критеріїв, які забороняють здавати кров. Він набуде чинності після опублікування в Урядовому віснику
Фото: з відкритих джерел
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.
Міністр охорони здоров'я Танос Плевріс і його заступник Міна Гага 10 січня підписали міністерський указ про нову форму, яку повинні заповнити потенційні донори крові.
Новий документ вилучає гомосексуальні дії зі списку критеріїв, які забороняють здавати кров. Він набуде чинності після опублікування в Урядовому віснику.
Існуючий документ про донорство крові з 1977 року забороняв здавати кров будь-якому чоловікові, який мав секс з іншим чоловіком.
Незабаром після вступу на посаду міністра у вересні Плевріс попросив президента Національного центру переливання крові переглянути заборону.
Багато країн запровадили контроль за донорством крові після епідемії ВІЛ/СНІДу в 1980-х роках, коли інфікована кров, здана споживачами наркотиків та ув’язненими, забруднила запаси. Греція була однією з небагатьох країн, які підтримали заборону.
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12 01 2022 15:45 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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