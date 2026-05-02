Греція та Україна зіткнулися з ускладненнями на переговорах про морські дрони

02 травня 2026, 09:51
Brendan Hoffman for The New York Times
Греція не приймає умови України.

Переговори між Грецією та Україною щодо угоди про співпрацю у сфері морських дронів зайшли в глухий кут на фінальному етапі.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini.

Камінь спотикання – вимога української сторони зберегти вплив на те, як саме грецькі збройні сили застосовуватимуть морські дрони, створені за участі українських технологій. Афіни категорично відкидають таку умову.

"Озброєння не може використовуватися з обмеженнями, нав'язаними іншою державою, особливо в умовах бойових дій",  – наголошують грецькі чиновники. Фактично йдеться про можливість Києва блокувати застосування систем, якщо вони побудовані на українських технологіях або містять їх.

Публічно Київ не пояснює своєї позиції, однак джерела пов'язують її з балансом, який Україна намагається зберегти у відносинах із Туреччиною. Хоча Анкара сприяє експорту російських ресурсів через свою територію, вона водночас підтримує контакти між сторонами конфлікту. Як країна-член НАТО з найдовшою береговою лінією в Чорному морі та правом постійної військово-морської присутності відповідно до Конвенції Монтре, Туреччина розглядається Києвом як пріоритетний партнер.

Попри розбіжності, переговори не вважаються зірваними. Раніше офіцери збройних сил Греції відвідали Київ і провели тривалі технічні обговорення. Домовленість про початок переговорів щодо спільної розробки морських безпілотних надводних апаратів була досягнута на рівні прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та президента України Володимира Зеленського.

Афіни та Київ також обговорюють розширення співпраці за межі військової сфери. За даними джерел, Греція вже отримала близько 500 мільйонів євро завдяки передачі Україні різних систем  – переважно обладнання, яке не було критично необхідним у бойових умовах  – через США, Німеччину та Чехію.

