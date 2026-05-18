Греція вважає, що морський безпілотник, знайдений біля її берегів, був частиною великої операції України

Згідно з висновками грецької влади, крім морського дрона, який виявили біля грецьких берегів, Україна застосувала й інші в межах операції проти росії. Тепер Афіни вимагають забрати решту дронів від своїх вод.

Про це пише грецьке медіа Kathimerini із посиланням на добре поінформовані джерела.

За словами співрозмовників видання, знайдений дрон виявився українською моделлю "Козак Мамай", а не моделлю Magura, як вважали раніше. Також він був не єдиним безпілотним надводним апаратом, що діяв у широкому регіоні Східного Середземномор'я і мав стати частиною ширшої операції, спланованої в Києві.

За даними джерел Kathimerini, виявлений морський дрон перевозився судном без постійної бази приписки, яке, зокрема, побувало в Лівії. При цьому у висновках Генштабу ймовірність того, що безпілотник розпочав свою подорож з секретної української бази в Лівії, визначили як менш імовірну, передавав грецький телеканал SKAI. Прем'єр-міністру Греції Кіріакосу Мітсотакісу вже, мовляв, передали чернетку висновків Генерального штабу збройних сил Греції щодо інциденту з дроном. Більше того, за деякими джерелами, частина інформації, що допомогла розплутати цей клубок, надійшла саме від США.