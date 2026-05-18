Греція вважає, що морський безпілотник, знайдений біля її берегів, був частиною великої операції України

18 травня 2026, 19:31
Греція вважає, що морський безпілотник, знайдений біля її берегів, був частиною великої операції України
За словами співрозмовників видання, знайдений дрон виявився українською моделлю "Козак Мамай".
Згідно з висновками грецької влади, крім морського дрона, який виявили біля грецьких берегів, Україна застосувала й інші в межах операції проти росії. Тепер Афіни вимагають забрати решту дронів від своїх вод.
 
Про це пише грецьке медіа Kathimerini із посиланням на добре поінформовані джерела.
 
За словами співрозмовників видання, знайдений дрон виявився українською моделлю "Козак Мамай", а не моделлю Magura, як вважали раніше. Також він був не єдиним безпілотним надводним апаратом, що діяв у широкому регіоні Східного Середземномор'я і мав стати частиною ширшої операції, спланованої в Києві.
 
За даними джерел Kathimerini, виявлений морський дрон перевозився судном без постійної бази приписки, яке, зокрема, побувало в Лівії. При цьому у висновках Генштабу ймовірність того, що безпілотник розпочав свою подорож з секретної української бази в Лівії, визначили як менш імовірну, передавав грецький телеканал SKAI. Прем'єр-міністру Греції Кіріакосу Мітсотакісу вже, мовляв, передали чернетку висновків Генерального штабу збройних сил Греції щодо інциденту з дроном. Більше того, за деякими джерелами, частина інформації, що допомогла розплутати цей клубок, надійшла саме від США.
 
Тепер політичне керівництво буде вирішувати, якою буде реакція на це. Джерела Kathimerini вважають, що для отримання роз’яснень від України слід очікувати контактів навіть на найвищому політичному рівні.
 
Афіни нібито вже надсилають Києву повідомлення про те, що після виявлення українського морського дрона на Лефкаді, Україна має відкликати всі дрони, що залишаються непоміченими біля грецьких берегів.
 
У дипломатичній площині Афіни також вже надіслали сигнал партнерам, що ризики, які становлять українські дрони для безпеки та довкілля в морях навколо Греції, не можна ігнорувати. Також розглядають захід в ООН, де Греція висвітлить питання безпеки судноплавства та небезпеки неконтрольованого використання морських дронів у населених і не охоплених збройним конфліктом районах.
 
Нагадаємо, 7 травня в прибережній зоні біля острова Лефкада в Греції нібито виявили український морський дрон Magura V3 без вибухівки.

 

Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Велика вистава – мізерні результати. Чого досягли Трамп і Сі на зустрічі в Пекіні? – Atlantic Council
Європа знову має боронити себе. Цього разу – і від росії, і від Америки Трампа – Енн Епплбом
Тиждень контрастів. Україна показує не лише свою перевагу над путінською росією, а й над Америкою Трампа – Філліпс О'Брайен
США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
Жебракам не доводиться перебирати. Три шляхи для Європи швидко набути спроможності глибокого ураження – Фабіян Гоффманн
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
