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Грецію закликають віддати Україні ракети для систем Patriot

17 липня 2026, 11:44
Грецію закликають віддати Україні ракети для систем Patriot
джерело slovoidilo
Київ запросив до 200 ракет PAC-2 із грецьких запасів, однак Афіни поки не погодилися.

Греція перебуває під постійним тиском партнерів по НАТО та Європейському Союзу через можливу передачу Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. 

Київ звернувся до Афін із проханням надати частину грецьких запасів, однак остаточного рішення поки немає, пише видання eKathimerini, посилаючись на джерела.

За їхніми даними, Україна попросила Грецію передати до 200 ракет PAC-2, які перебувають на озброєнні грецьких Військово-повітряних сил.

Українська сторона вважає, що частина цих ракет, які експлуатуються Грецією близько 23 років, може наближатися до завершення терміну використання. Водночас вони ще можуть залишатися придатними для бойового застосування після відповідної перевірки.

Запит України на ракети надійшов після того, як попередні переговори щодо можливої передачі частини шести грецьких батарей Patriot не призвели до укладення угоди.

Наразі увага зосереджена не на самих пускових установках, а на запасах боєприпасів до них. Будь-яка передача потребуватиме підтвердження, що ракети не є критично необхідними для обороноздатності Греції.

Одним із варіантів, який обговорюється, є продаж ракет Грецією Норвегії, після чого вони можуть бути передані Україні. Водночас Афіни поки не дали сигналів, що підтримають таку схему.

Грецька влада заявляє, що країна вже робить внесок у безпеку союзників, зокрема розміщуючи батарею Patriot у Саудівській Аравії для захисту важливої інфраструктури.

Також Афіни нагадують, що раніше передавали Україні ракети Sea Sparrow і Crotale після того, як ці системи наблизилися до завершення строку експлуатації у грецьких збройних силах.

Раніше міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен заявив, що його країна, яка має на озброєнні системи Patriot, уже передала Україні все, що могла зі своїх запасів. За його словами, тепер увагу потрібно зосередити на інших союзниках, які мають відповідні можливості.

 
ГреціяУкраїнаPatriot

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