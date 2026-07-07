Грецькі судноплавні компанії за три роки заробили майже $4 млрд на перевезенні нафти рф

Грецькі судноплавні компанії заробили щонайменше 3,8 млрд доларів на транспортуванні російської нафти за останні три роки, попри спроби країн G7 обмежити нафтові доходи Кремля.

За їхніми підрахунками найбільше на цій торгівлі заробила компанія Dynacom Tankers, заснована грецьким судноплавним мільярдером Георгіосом Прокопіу. З липня 2023 року ця фірма отримала щонайменше 915 млн доларів доходу від перевезення російської сирої нафти. Компанія Olympic Shipping and Management, що входить до групи Onassis, заробила щонайменше 404 млн доларів, тоді як афінські танкерні оператори Stealth Maritime та Polembros Shipping отримали понад 200 млн доларів кожна.

Участь грецьких судновласників у перевезенні російської нафти давно є джерелом напруженості між Афінами та Києвом. У 2023 році кілька грецьких танкерних компаній, включаючи Dynacom, були внесені Україною до списку "міжнародних спонсорів війни", однак згодом були виключені з нього після тиску з боку уряду Греції. Для свого аналізу FT використала оцінки вартості фрахту на основних російських маршрутах, зібрані ціновим агентством Argus Media з червня 2023 року. Також були використані дані Міжнародної морської організації щодо управління суднами та інформація про переміщення танкерів від аналітичної компанії Kpler.

Розрахунки FT охоплюють лише великі маршрути, для яких Argus має цінові дані. Вони стосуються перевезення 389 млн барелів нафти грецькими танкерними компаніями. Ще 153 млн барелів були виключені з аналізу через відсутність відповідних оцінок. Серед 20 компаній, які заробили найбільше на перевезенні російської нафти з червня 2023 року, вісім є грецькими. Решта – переважно російські державні судноплавні компанії, такі як Sovcomflot і Rosnefteflot, їхні дочірні структури або компанії-посередники. Винятком є гонконзький оператор суден Prominent.

Грецькі судновласники відомі як одні з найбільш схильних до ризику в галузі. Dynacom залишається однією з найактивніших компаній у районі Ормузької протоки після початку конфлікту в Перській затоці 28 лютого. За даними аналітичних компаній Windward і Vortexa, у травні близько 15% експорту російської сирої нафти перевозили саме грецькі компанії. За словами брокерів, перевезення російської нафти коштує трейдерам на 30–40% дорожче, ніж транспортування нафти з країн, які не перебувають під західними обмеженнями. Цінова стеля G7 на російську нафту була запроваджена у грудні 2022 року з метою скорочення доходів москви та водночас збереження стабільності світового нафтового ринку.

Західним перевізникам дозволено надавати транспортні послуги для російської нафти лише за умови, що її ціна не перевищує встановленого ліміту. Наразі ця межа становить 44,10 долара за барель. Проте, за словами колишніх чиновників та юристів, контроль за дотриманням цього режиму залишається нерівномірним. Судновласники повинні підтверджувати дотримання цінової стелі спеціальними письмовими деклараціями щодо вартості вантажу. Адвокат грецьких судноплавних компаній Стефанос Рулакіс зазначив, що перевізники часто покладаються на інформацію від фрахтувальників або російських постачальників.