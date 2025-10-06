Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Грету Тунберг вдруге депортували з Ізраїлю після спроби прориву морської блокади Гази

06 жовтня 2025, 18:19
Грету Тунберг вдруге депортували з Ізраїлю після спроби прориву морської блокади Гази
Фото: з вільних джерел
Шведська активістка заявила про жорстоке поводження у в’язниці, але ізраїльська влада ці звинувачення заперечує.

Шведську кліматичну активістку Грету Тунберг вдруге депортували з Ізраїлю після її затримання разом із групою міжнародних активістів, які намагалися прорвати морську блокаду Сектору Газа. Акцію супроводжували повідомлення про жорстоке поводження з затриманими, яке Ізраїль категорично заперечує.

Про депортацію повідомив Telegram-канал МЗС Ізраїлю. 

У відомстві зазначили, що Тунберг входила до групи з 171 іноземного громадянина, яких було примусово вислано до Греції та Словаччини. Серед депортованих — громадяни понад 15 країн, включно з Німеччиною, Францією, Великою Британією, США, Швецією, Італією, Норвегією, Польщею та Литвою.

Активістів затримали під час спроби прорвати ізраїльську морську блокаду Гази. Після арешту їх помістили до в’язниці Кціот на півдні Ізраїлю. За даними правозахисної організації Adalah, частина затриманих зазнала жорстокого поводження: їм нібито відмовляли у воді, їжі та доступі до адвокатів.

Сама Тунберг також повідомила шведським дипломатам про нелюдське поводження з боку ізраїльських силовиків під час утримання під вартою.

У відповідь МЗС Ізраїлю відкинуло всі звинувачення, заявивши, що умови утримання були законними, а дії затриманих назвали "піар-акцією".

"Всі законні права учасників цієї піар-акції були повністю дотримані. Неправдива брехня є частиною їх заздалегідь спланованої кампанії фейкових новин," - заявили у відомстві.

МЗС також повідомило про єдиний випадок насильства з боку затриманих, стверджуючи, що "провокатор, пов'язаний із Хамас, вкусив жінку-медика у в’язниці Кціот".

1 вересня стало відомо, що Грета Тунберг та активісти не змогли прорвати блокаду Гази через шторм.

 

