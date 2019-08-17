Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів і санаторіїв через пожежу в Одесі

Так прем’єр відреагував на пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", внаслідок якої загинули 8 людей

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив розпочати масштабні перевірки готелів та санаторіїв в Україні.

"Доручаю негайно розпочати масштабні перевірки місць відпочинку людей — передусім готелів і санаторіїв. Власники та керівники таких об’єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані!", - заявив прем'єр, інформує "Урядовий портал".

Нагадаємо, що вночі 17 серпня в Одесі згорів готель "Токіо Стар" в колишній будівлі трамвайного депо. До моменту приїзду рятувальників вогонь охопив близько 200 квадратних метрів другого поверху будівлі і потім поширився на 1000 квадратних метрів.

Під час пожежі в будівлі перебували близько 200 осіб. Більшості з них вдалося покинути готель, але без жертв не обійшлося. Рятувальники виявили тіла восьми загиблих, ще десять осіб були госпіталізовані.

Вогонь гасили три години.

Крім того, кілька десятків врятованих людей ще з ночі прихистив у себе вдома одесит, який став випадковим свідком пожежі і кинувся допомагати рятувальникам і поліцейським.

Ліквідувати пожежу в одеському готелі "Токіо Стар", яка забрала життя вісьмох людей, було непросто через швидке поширення вогню і велику кількість номерів, частина з яких були навіть без вікон.

Поліція назвала основною версією пожежі в Одесі коротке замикання в електрощитовій.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв покарати одеського бізнесмена Вадима Чорного, якому належить згорілий готель "Токіо Стар".

"І це не через війну і обстріли. А через злочинну недбалість та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зневажливе ставлення до людського життя. Цьому буде покладено край", - заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також подякував одеситу, який вночі прихистив евакуйованих мешканців готелю.