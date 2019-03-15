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Гройсман ініціює "робочу дискусію" з МВФ, щоб уникнути нового підвищення ціни на газ

Гранична ціна - 8550 грн за тисячу кубічних метрів
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман ініціює "робочу дискусію" з Міжнародним валютним фондом для обговорення питання доцільності подальшого підвищення ціни на газ для населення.
Гройсман ініціює "робочу дискусію" з МВФ, щоб уникнути нового підвищення ціни на газ Фото: facebook.com/pg/volodymyrgroysman

"Вчора "Нафтогаз" заявив, що він купує дешевший газ. У нас є гранична ціна - 8550 грн за тисячу кубічних метрів. А вони ("Нафтогаз" - ред) говорять, що можна уникнути подальших підвищень [тарифів на газ для населення]", - заявив Гройсман під час "Години запитань до уряду" у Верховній раді, інформує "Економічна правда".

"Тому я дам доручення "Нафтогазу" спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом, для того, щоб врегулювати це питання, спираючись на пропозиції "Нафтогазу", - заявив прем’єр.

Нагадуємо, глава правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив про зниження в квітні 2019 року ціни імпортованого газу нижче встановленого для населення рівня, затвердженого постановою Кабміну про PSO.

За розрахунками глави правління НАК, із урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку ціна газу очікується на рівні приблизно 8380 грн/тис. куб. м, тоді як населення, згідно з постановою, платить 8550 грн за тис. куб. м.

У зв'язку з цим Коболєв запропонував Кабінету міністрів скасувати режим спецзобов'язань і відкрити ринок побутових споживачів для конкуренції між постачальниками.

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня 2018 року ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

З 1 травня 2019 року по 31 грудня 2019 року ціна на газ для населення повинна становити приблизно 9851,66 гривні за 1 тис куб м.

А з 1 січня 2020 року "ринкова" ціна на газ для населення за умови збереження показника базової ціни встановиться на рівні приблизно 12313,85 гривні, згідно з документом.

Раніше ціна газу для поставок населенню і ТКЕ становила 4942 гривні за тисячу кубів, а для кінцевого споживача з урахуванням ПДВ та інших зборів - 6958 гривні за тисячу кубів.

Технічна місія МВФ 5-13 березня обговорить у Києві прогрес в українських реформах, передбачених програмою Stand-By.

 
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15 03 2019 11:41
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