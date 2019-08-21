Гройсман похвалився, що залишає наступникам багато грошей у держказні і побудовані дороги
"Міжнародні резерви на час приходу нашого уряду були 13,2 млрд дол. Ми залишаємо наступному уряду майже 22 млрд дол. Курс залишається стабільним. Ми зменшили борг відносно ВВП. І ще один показник – інфляція. Ми досягли однозначного показника. Цього року маємо всі шанси отримати інфляцію по результату року менше 8%", - заявив прем'єр-міністр на засіданні Кабміну 21 серпня.
Гройсман розповів, що уряд створив відповідні умови для бізнесу і Україна піднялася на 71 місце в рейтингу Doing Business. Він сподівається, що наступники продовжать роботу уряду в цьому напрямку і відбудеться "економічне диво" - Україна потрапить в Топ-30 рейтингу.
Також прем’єр похвалився "енергетичною незалежністю" країни та децентралізацією.
Ще одним своїм пріоритетом Гройсман назвав будівництво українських доріг:
"Ми побудували за 2017-2018 рр. вже майже 7 тисяч км доріг. Думаю за 2019 побудують ще кілька тисяч. В сумі до 9 тисяч доріг".
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр, лідер партії "Українська стратегія" Володимир Гройсман заявив, що наступні позачергові вибори до Верховної Ради можна провести одночасно з місцевими виборами в 2020 році, після реформування парламенту.
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