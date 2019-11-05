Гройсман: Прагнемо мінімізувати борг, аби він не впливав на швидкість нашого розвитк

Він підкреслив, що наявні в Україні борги – це здебільшого "спадок" минулих періодів, накопичений до 2014 року. І обслуговування цього"спадку" коштує третини бюджету країни

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ключова мета боргової політики Уряду і, зокрема, Міністерства фінансів – мінімізувати долю боргу відносно ВВП та грамотне управління наявними борговими інструментами.

"Третину бюджету цього року треба віддати на борги. Це два оборонні бюджети!" – наголосив Володимир Гройсман в ефірі "Радіо НВ", інформує "Урядовий кур'єр".

"Але всім, хто хоче повісити проблеми на Яценюка (ред. - попереднього главу уряду) або Гройсмана, я скажу: з частки боргу в 80% ВВП ми її зменшили до менше 60%. Ми правильно керуємо боргом. І далі потрібна прогнозованість, стабільність. Треба мінімізувати борг, аби він не вливав на швидкість нашого розвитку".