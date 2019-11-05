ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що ключова мета боргової політики Уряду і, зокрема, Міністерства фінансів – мінімізувати долю боргу відносно ВВП та грамотне управління наявними борговими інструментами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Гройсман: Прагнемо мінімізувати борг, аби він не впливав на швидкість нашого розвитк
Він підкреслив, що наявні в Україні борги – це здебільшого "спадок" минулих періодів, накопичений до 2014 року. І обслуговування цього"спадку" коштує третини бюджету країни
Фото: ukrinform.ua
"Третину бюджету цього року треба віддати на борги. Це два оборонні бюджети!" – наголосив Володимир Гройсман в ефірі "Радіо НВ", інформує "Урядовий кур'єр".
"Але всім, хто хоче повісити проблеми на Яценюка (ред. - попереднього главу уряду) або Гройсмана, я скажу: з частки боргу в 80% ВВП ми її зменшили до менше 60%. Ми правильно керуємо боргом. І далі потрібна прогнозованість, стабільність. Треба мінімізувати борг, аби він не вливав на швидкість нашого розвитку".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
11 05 2019 14:21 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Кількість постраждалих через зіткнення у Венесуелі зростає, - ФОТО (оновлено)
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
No articles