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Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою

Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати"
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман візьме участь у чергових виборах до Верховної Ради з новою політичною силою.
Гройсман залишить команду Порошенка і піде на вибори з іншою політичною силою Фото: liga.net

"Однозначно, що це буде політична сила, яка об’єднає в собі людей з гарною репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати", -  заявив Гройсман в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV, інформує "Українська правда".

Гройсман додав, що до виборів необхідно змінити виборчу систему.

"Якщо ми не змінимо виборчу систему в країні, то фактично новий парламент, який буде обраний за старою системою, через 2-3 місяці буде найбільшим нашим розчаруванням", - заявив прем’єр-мінстр.

Раніше, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

 

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23 04 2019 08:21
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