Група нелегальних мігрантів прорвалася з Білорусі до Польщі, 40 осіб затримано

Від початку року зафіксовано близько 1,2 тис. спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону мігрантами

Прикордонна служба Польщі повідомила про спробу великої групи мігрантів здійснити силовий прорив кордону, що відбувався за підтримки білоруських служб.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"15 лютого польсько-білоруський кордон намагалися нелегально перетнути 72 людини. На ділянці прикордонної застави Мельник група із 40 іноземців за підтримки білоруських служб силою форсувала кордон. Усіх затримали. Серед них громадяни Сирії, Єгипту, Ємену, Шрі-Ланки й Конго", - йдеться в повідомленні.

Від початку року зафіксовано близько 1,2 тис. спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону мігрантами.

Ситуація на кордоні Білорусі та Польщі ускладнилася 8 листопада 2021 року, коли до кордону з білоруської сторони підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які прагнули перебратися до Євросоюзу. В Європі назвали незаконну міграцію з території Білорусі гібридною агресією білоруського режиму. Через міграційну кризу в Литві та Польщі в 2021 році впровадили на кордоні надзвичайний стан, почали зводити загородження з колючого дроту, посилювати охорону кордону для припинення потоків нелегалів із території Білорусі.

Нагадаємо, що Польща з початку року зафіксувала понад 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі